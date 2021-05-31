515 фамилий. Кого предлагает освободить Воскресенский и есть ли в этом списке Протасевич?
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий, у вас есть списки людей, которых вы предлагаете амнистировать. Там, например, есть фамилия Бабарико. Есть ли там фамилия Протасевича, к чему тоже очень многие ссылаются? Говорят, вы должны включить в этот список.
Юрий Воскресенский, политолог:
Действительно, в списке «Круглого стола демократических сил» 515 фамилий. Потому что мы считаем, что в этих условиях беспрецедентного давления надо выбить последний козырь у оппозиции. И с учетом того, что 90 % сидящих – это не зачинщики, а люди, поддавшиеся эмоциям, мы считаем, что их надо амнистировать в случае, если они раскаются.
Кирилл Казаков:
Протасевич там есть?
Юрий Воскресенский:
Протасевича и всех, кто включен в список террористов, экстремистов, там нет, не было и не будет. Протасевич вместе с Путило одни из первых были размещены на сайте Комитета госбезопасности. Поэтому у нас в списке нет ни одного человека, который подозревается государством в терроризме или экстремизме.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Не надо забывать, что он не просто основатель этого Telegram-канала, он связующим звеном был. Он же с Тихановской ездил ко всем главам государств, он был и в ЦРУ, в Пентагоне – везде.
Кирилл Казаков:
Но его же Россия разыскивает как участника батальона «Азов», прежде всего как террориста.
Николай Щекин:
Но через него проходила, как мы сейчас уже понимаем (недели две пройдет и мы цели узнаем), матпомощь, мягко говоря.
Олег Гайдукевич: Протасевич получает расписку, уже опубликовали. 1200 евро только за один Telegram-канал
Кирилл Казаков:
Он расписку показывал.
Николай Щекин:
Это только одна расписочка.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так в этой матпомощи вся дикость ситуации. Люди же уже тоже смеются и плюют на них. А их подставляют под дубинки – выходите. Давайте эту ложь вспомним. «В марте будет революция». У них сейчас опять эти события прошли, я открываю Telegram-каналы – завтра начинается революция, завтра мы победим.
Кирилл Казаков:
Сколько мы уже ждем день Х.
Олег Гайдукевич:
А люди смеются.
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