515 фамилий. Кого предлагает освободить Воскресенский и есть ли в этом списке Протасевич?

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, у вас есть списки людей, которых вы предлагаете амнистировать. Там, например, есть фамилия Бабарико. Есть ли там фамилия Протасевича, к чему тоже очень многие ссылаются? Говорят, вы должны включить в этот список.

Юрий Воскресенский, политолог:

Действительно, в списке «Круглого стола демократических сил» 515 фамилий. Потому что мы считаем, что в этих условиях беспрецедентного давления надо выбить последний козырь у оппозиции. И с учетом того, что 90 % сидящих – это не зачинщики, а люди, поддавшиеся эмоциям, мы считаем, что их надо амнистировать в случае, если они раскаются. Кирилл Казаков:

Протасевич там есть? Юрий Воскресенский:

Протасевича и всех, кто включен в список террористов, экстремистов, там нет, не было и не будет. Протасевич вместе с Путило одни из первых были размещены на сайте Комитета госбезопасности. Поэтому у нас в списке нет ни одного человека, который подозревается государством в терроризме или экстремизме.