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Встречи только на открытом воздухе. В 2021 году в детских лагерях отменили родительские дни с посещением корпусов

31 мая 2021 19:19
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Новости Беларуси. В 2021 году в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 62 тысяч минских школьников. Откроются 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая смена начнется уже 1 июня. Работать лагеря будут все три летних месяца.

Встречи только на открытом воздухе. В 2021 году в детских лагерях отменили родительские дни с посещением корпусов-1

Кстати, во время каникул более четырех тысяч столичных школьников будут трудоустроены. Ребята поработают в более чем 80 лагерях труда и отдыха, три из которых откроются за городом.

Главное в организации работы лагерей – здоровье детей. С учетом эпидобстановки приняты все соответствующие меры. Отменены родительские дни с посещением корпусов, встречи разрешены только на открытом воздухе.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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