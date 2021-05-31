Встречи только на открытом воздухе. В 2021 году в детских лагерях отменили родительские дни с посещением корпусов

Новости Беларуси. В 2021 году в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 62 тысяч минских школьников. Откроются 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая смена начнется уже 1 июня. Работать лагеря будут все три летних месяца.