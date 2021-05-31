Встречи только на открытом воздухе. В 2021 году в детских лагерях отменили родительские дни с посещением корпусов

Новости Беларуси. В 2021 году в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 62 тысяч минских школьников. Откроются 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первая смена начнется уже 1 июня. Работать лагеря будут все три летних месяца.
Кстати, во время каникул более четырех тысяч столичных школьников будут трудоустроены. Ребята поработают в более чем 80 лагерях труда и отдыха, три из которых откроются за городом.
Главное в организации работы лагерей – здоровье детей. С учетом эпидобстановки приняты все соответствующие меры. Отменены родительские дни с посещением корпусов, встречи разрешены только на открытом воздухе.