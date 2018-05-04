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5 мая на выставке СМИ в Минске пройдет презентация «Живая классика» и мастер-класс для маленьких телеведущих

04 мая 2018 19:14
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Новости Беларуси. На международной выставке «СМИ в Беларуси» очень ярко прошла презентация программы «Утро. Студия хорошего настроения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеканал СТВ презентует свои новые проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси»

5 мая на выставке СМИ в Минске пройдет презентация «Живая классика» и мастер-класс для маленьких телеведущих-1

Это – одна из визитных карточек СТВ. Посетителей вокруг себя собрала пара бессменных ведущих утренней передачи – Антон Мартыненко и Александра Каштанова. А свое творчество подарили артисты эстрады: группа «Провокация», Виктория Алешко (которая, к слову, сегодня празднует День рождения), а также Саша Немо.

5 мая на выставке СМИ в Минске пройдет презентация «Живая классика» и мастер-класс для маленьких телеведущих-4

Саша Немо, певец:
Саша Немо и телеканал СТВ – здесь и сейчас! Руки можно выше!

5 мая на выставке СМИ в Минске пройдет презентация «Живая классика» и мастер-класс для маленьких телеведущих-7

Группа «Провокация»:
Мы сегодня пришли на стенд телеканала СТВ, чтобы выразить благодарность за то, что телеканал СТВ поддерживает нас как молодых артистов и дает возможность развиваться.

5 мая на выставке СМИ в Минске пройдет презентация «Живая классика» и мастер-класс для маленьких телеведущих-10

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Душой я прониклась ко всему коллективу телеканала СТВ. Ну а пожелания мои простые: не переключайтесь. Телеканал СТВ – это всегда смотрибельно, это всегда интересно и креативно.

4 мая не пропустите на выставке СМИ презентацию телепроекта «Живая классика». На главной сцене пройдет конкурс юных чтецов, а также мастер-класс для маленьких телеведущих от звезд СТВ.

# Проекты СТВ # общество # Саша НЕМО # Виктория Алешко # Фотофакт

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