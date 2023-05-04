В Минске зацвела сакура – в ботаническом саду можно на это посмотреть и сфотографироваться

Новости Беларуси. В Минске распустилась японская вишня. Понаблюдать за цветущими деревьями сакуры и насладиться ее тонким ароматом можно в ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь высажены четыре вида и несколько сортов деревьев подсемейства сливовые.

К слову, на родине этого растения любование цветением вишни – национальная традиция. Это напоминает жителям страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни. После того как бутоны распустились, они живут совсем недолго. Пышное розовое убранство будет радовать глаз около недели. Поэтому тем, кто хочет увидеть сакуру во всем ее великолепии, стоит поторопиться.

Андрей Котов, научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Это становится с каждым годом все более популярным занятием, развлечением в саду. Потому что мы видим, что посетители, их количество увеличивается с каждым годом, им все интереснее. Они интересуется этим вопросом, спрашивают, в какие сроки она цветет и когда можно увидеть цветение сакуры в саду.