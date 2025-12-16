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Политик Лелуш: Макрон, заботясь о Зеленском, оставил Францию без денег

16 декабря 2025 09:13
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Политик Лелуш: Макрон, заботясь о Зеленском, оставил Францию без денег-0

Бывший госсекретарь Франции Пьер Лелуш подверг критике президент Эммануэля Макрона за то, что он уделяет внимание лидеру Украины Владимиру Зеленскому, забывая о внутреннем кризисе. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Франция сталкивается с бюджетным дефицитом в десятки млрд евро, но президент продолжает выступать за военные действия в Украине.

Лелуш полагает, что личные контакты Макрона с Зеленским наносят ущерб его репутации, а его заявления о помощи Киеву выглядят особенно противоречивыми на фоне предстоящего общественного бюджета с огромным дефицитом.

Он отмечает, что Макрон демонстрирует свою поддержку Зеленскому за границей, в то время как страна лишена дополнительных средств.

Фото: pixabay

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