5 февраля в истории столицы

В 1953 году Тракторный завод на свои средства построил трамвайную линию на улице Долгобродской. На тот момент трамвайный парк насчитывал 98 вагонов.

А на следующий год – была открыта линия от Долгобродской до улицы Горького. Она замкнула первое городское трамвайное кольцо.

6 лет назад первых посетителей приняла Минская ратуша. Ими стали официальные лица, а также спортсмены, журналисты, присутствовавшие при жеребьевке минского матча по теннису на Кубок Дэвиса. Протокол жеребьевки, подписанный известными людьми, стал первой записью в Книге почетных гостей.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в нашем традиционном опросе (смотрите ВИДЕО).