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Анна САМОХИНА: Даже не знаю, что было страшнее: когда отец приходил домой пьяным или когда просыпался злой с похмелья

08 февраля 2010 14:33
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Детство Аннсы Самохиной благополучным не назовешь. Оно прошло в Череповце. Ее родители работали на заводе: мама — в конструкторском бюро, а отец — в литейном цехе.

Семья Анны Самохиной жила в семейном общежитии, места было мало, поэтому они с сестрой, как щенята, спали на матрасах в углу... общей кухни. Отец пил так, что годам к 30-ти стал законченным алкоголиком, рассказала актриса.

Анна Самохина:
- Даже не знаю, что было страшнее: когда он приходил домой пьяным или когда просыпался злой с похмелья и начинал ко всем придираться — к нам с сестрой, к маме. Впрочем, в нашем общежитии пили все мужчины и многие женщины. Людей угнетала бедность, бытовая неустроенность, беспросветность жизни. Пьяные драки, крики, женский визг, мат и звон разбитого стекла — все это было привычным для нас, не пугало и не удивляло. Люди спивались, а то и вешались, как, например, наша соседка тетя Валя.

# общество # Некролог

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