Анна САМОХИНА: Пусть меня простят за такие слова, но женщины в Европе просто страшненькие

В школе мальчики особого внимания на будущую актрису не обращали, а мама вообще говорила ей: «Ты у меня косая, как заяц». Когда вышли ее первые картины — «Воры в законе» и «Узник замка Иф», все вокруг рассыпались в комплиментах, и Анна Самохина подумала: «Может, правда?».

Анна Самохина:

Вообще, на мой взгляд, красота — понятие относительное. Если у женщины не уродливые черты лица, умелый макияж сделает ее неотразимой. Особенно если речь идет о нас, славянках.

Вот в Западной Европе с этим действительно большие проблемы: они всех своих хорошеньких соотечественниц неосмотрительно сожгли еще в средние века. Только в Швеции я видела действительно красивых женщин: то ли инквизиция туда просто не добралась, то ли она там не так сильно свирепствовала. Пусть меня простят за такие слова, но женщины в Европе просто страшненькие. Смотришь и недоумеваешь: откуда такие черты лица?! А славянкам грех жаловаться.

Сейчас за красивые глаза никто ничего не делает, все сначала считают деньги, а потом уже думают о чувствах. Внешность никогда не играла никакой роли в моих отношениях с людьми, она сослужила мне добрую службу только в профессии, рассказала актриса.