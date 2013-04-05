5 апреля в Национальной библиотеке выберут студентку, которая представит Беларусь на международном конкурсе «Королева Весна-2013»

Новости Беларуси. «Королева Весна-2013». Республиканский тур международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства пройдет сегодня в Национальной библиотеке. На выход в финал претендуют 16 студенток из Беларуси – по две от каждой области и шесть – от Минска. В программе – дефиле, артистические номера, визитка, а также интеллектуальный конкурс.

Жюри предстоит оценить сценическую культуру участниц, их умение общаться с аудиторией, грацию и коммуникабельность, знание этикета и, конечно же, чувство юмора.

А победительницы бьюти-соревнования затем представят нашу страну в международном финале, который пройдет 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.