Прямой эфир

5 апреля в Национальной библиотеке выберут студентку, которая представит Беларусь на международном конкурсе «Королева Весна-2013»

05 апреля 2013 05:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Королева Весна-2013». Республиканский тур международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства пройдет сегодня в Национальной библиотеке. На выход в финал претендуют 16 студенток из Беларуси – по две от каждой области и шесть – от Минска. В программе – дефиле, артистические номера, визитка, а также интеллектуальный конкурс.

Жюри предстоит оценить сценическую культуру участниц, их умение общаться с аудиторией, грацию и коммуникабельность, знание этикета и, конечно же, чувство юмора.

А победительницы бьюти-соревнования затем представят нашу страну в международном финале, который пройдет 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конкурс

Другие новости рубрики

Все новости
04 апреля 2013 17:55

В Минске появятся Старотроицкая площадь, улицы Ратомская, Липковская и Ольшанская

Путевку в летний трудовой лагерь смогут приобрести минские школьники, которым уже исполнилось 14
04 апреля 2013 17:51

Путевку в летний трудовой лагерь смогут приобрести минские школьники, которым уже исполнилось 14

В 2013 году огороды из центра Мяделя переедут на специальные участки в окрестностях
04 апреля 2013 14:17

В 2013 году огороды из центра Мяделя переедут на специальные участки в окрестностях