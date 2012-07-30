42 из 416 продуктовых магазинов Минска не получили знак качества после проверки санслужбы

Новости Беларуси. Под пристальным вниманием столичной санслужбы оказались продуктовые магазины. Из 416 предприятий торговли знак качества не получили 42 объекта. Готовность не разочаровать покупателя оценивали по многим критериям: от состояния оборудования до внешнего вида продавцов.

Репутацию подпортили прежде всего условия хранения товара: в ходе мониторинга было выявлено нарушение температурного режима. Кроме того на пяти торговых точках обнаружили продукты с истекшим сроком годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска:

Меры, которые мы принимает по фактам нарушений в результате внеплановых проверок, – приостановление эксплуатаций объектов. На прошлой неделе мы были вынуждены закрыть до устранения нарушений пять торговых объектов.

Мне хотелось бы обратиться к руководителям субъектов хозяйствования, чтобы они взяли вопрос обеспечения соблюдения санэпидзаконодательства под свой постоянный контроль.