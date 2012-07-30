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42 из 416 продуктовых магазинов Минска не получили знак качества после проверки санслужбы

30 июля 2012 10:13
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Новости Беларуси. Под пристальным вниманием столичной санслужбы оказались продуктовые магазины. Из 416 предприятий торговли знак качества не получили 42 объекта. Готовность не разочаровать покупателя оценивали по многим критериям: от состояния оборудования до внешнего вида продавцов.

Репутацию подпортили прежде всего условия хранения товара: в ходе мониторинга было выявлено нарушение температурного режима. Кроме того на пяти торговых точках обнаружили продукты с истекшим сроком годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска:
Меры, которые мы принимает по фактам нарушений в результате внеплановых проверок, – приостановление эксплуатаций объектов. На прошлой неделе мы были вынуждены закрыть до устранения нарушений пять торговых объектов.
Мне хотелось бы обратиться к руководителям субъектов хозяйствования, чтобы они взяли вопрос обеспечения соблюдения санэпидзаконодательства под свой постоянный контроль.

# общество # Государственная политика # Иван Войтович # Государственная политика в сфере торговли

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