400 операций на открытом сердце за год. Как работает кардиохирургический центр в Могилёве?

Новости Беларуси. Возможность вернуться к полноценной жизни. Новый кардиохирургический центр в Могилеве, который год назад открыл глава государства, оправдывает ожидания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С того момента, как здесь перерезали красную ленту, количество операций на сердце выросло в два раза, а лист ожидания удалось сократить с полутора лет до трех месяцев. Техническое оснащение операционных теперь позволяет могилевским врачам делать уникальные операции, которые раньше были «привилегией» только столичных медиков.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Сделано на сегодня более 400 операций на открытом сердце. Увеличилось количество эндоваскулярных вмешательств и гибридных. Уже эндоваскулярных более тысячи операций. Наконец начали в Могилевской области производиться операции по лечению тахиформ аритмии – это РЧА и другие абляции при нарушении ритма сердца. И уже таких сделано 35 оперативных вмешательств.