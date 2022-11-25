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400 операций на открытом сердце за год. Как работает кардиохирургический центр в Могилёве?

25 ноября 2022 06:31
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Новости Беларуси. Возможность вернуться к полноценной жизни. Новый кардиохирургический центр в Могилеве, который год назад открыл глава государства, оправдывает ожидания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

400 операций на открытом сердце за год. Как работает кардиохирургический центр в Могилёве?-1

С того момента, как здесь перерезали красную ленту, количество операций на сердце выросло в два раза, а лист ожидания удалось сократить с полутора лет до трех месяцев. Техническое оснащение операционных теперь позволяет могилевским врачам делать уникальные операции, которые раньше были «привилегией» только столичных медиков.

400 операций на открытом сердце за год. Как работает кардиохирургический центр в Могилёве?-4

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Сделано на сегодня более 400 операций на открытом сердце. Увеличилось количество эндоваскулярных вмешательств и гибридных. Уже эндоваскулярных более тысячи операций. Наконец начали в Могилевской области производиться операции по лечению тахиформ аритмии – это РЧА и другие абляции при нарушении ритма сердца. И уже таких сделано 35 оперативных вмешательств.

400 операций на открытом сердце за год. Как работает кардиохирургический центр в Могилёве?-7

Год назад в Могилевской областной клинической больнице успешно провели первую в области операцию по пересадке сердца. А город стал вторым после Минска, где подобные вмешательства теперь возможны.

# Учреждения здравоохранения # общество # Анатолий Кулик # Александр Лукашенко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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