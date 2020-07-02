40 торговых точек у Дворца спорта. Что будут продавать на ярмарке в честь Дня Независимости

Новости Беларуси. В праздничные выходные на площадке у Дворца спорта развернется ярмарка «Зроблена ў Беларусі», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она будет работать с полудня и до 20:00. Покупателей ждут на более чем 40 торговых точках до воскресенья, 5 июля. Будет возможность присмотреть одежду, обувь, сувениры в народном стиле, продукты и кондитерские изделия. Все белорусского производства.

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома:

Порядка 25 метров займет каждая область. На площадке будут работать зоны активации. Данная площадка позонирована. Отдельно представлена пищевка, легкая промышленность, есть зона фудкорта. Предприятия общественного питания различной формы собственности готовят преимущественно блюда белорусской кухни.