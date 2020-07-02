С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Новости Беларуси. Тренажерный зал, зона сухого плавания, площадки для занятий мини-футболом и волейболом и семь современных дорожек. В 46-й могилевской школе теперь есть свой бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный комплекс планируют использовать не только как учебную базу. Он будет открыт для всех желающих. Протяженность плавательных дорожек – 25 метров, есть отдельная чаша для самых маленьких посетителей.

Бассейн стал вторым этапом проекта «Умная школа». Учебное заведение на 1020 мест в могилевском микрорайоне Казимировка открыли в сентябре 2019 года.

Наталья Белько, жительница Могилева:

Мы проживаем в этом районе. Очень актуальны и школа, и бассейн в школе тоже. Надеюсь, будем ходить в бассейн всей семьей, развиваться.

Надежда Мешкова, директор могилевской средней школы № 46:

Наша школа стала полноценным социокультурным и спортивным центром микрорайона Казимировка, где каждый ребенок и взрослый может найти себе занятие по-душе. А это, я считаю, и есть формирование здорового образа жизни нашего молодого поколения.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Мы будем прикладывать все усилия, чтобы охватить в целом город Могилев, Могилевскую область объектами социальной сферы, объектами спорта для того, чтобы человек был сильнее и здоровее.