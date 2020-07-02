С тренажёрным залом и зоной сухого плавания. В 46-й могилёвской школе открыли новый бассейн

Новости Беларуси. Тренажерный зал, зона сухого плавания, площадки для занятий мини-футболом и волейболом и семь современных дорожек. В 46-й могилевской школе теперь есть свой бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тренажерный зал, зона сухого плавания, площадки для занятий мини-футболом и волейболом и семь современных дорожек. В 46-й могилевской школе теперь есть свой бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивный комплекс планируют использовать не только как учебную базу. Он будет открыт для всех желающих.
Протяженность плавательных дорожек – 25 метров, есть отдельная чаша для самых маленьких посетителей.
Бассейн стал вторым этапом проекта «Умная школа». Учебное заведение на 1020 мест в могилевском микрорайоне Казимировка открыли в сентябре 2019 года.
Наталья Белько, жительница Могилева:
Мы проживаем в этом районе. Очень актуальны и школа, и бассейн в школе тоже. Надеюсь, будем ходить в бассейн всей семьей, развиваться.
Надежда Мешкова, директор могилевской средней школы № 46:
Наша школа стала полноценным социокультурным и спортивным центром микрорайона Казимировка, где каждый ребенок и взрослый может найти себе занятие по-душе. А это, я считаю, и есть формирование здорового образа жизни нашего молодого поколения.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Мы будем прикладывать все усилия, чтобы охватить в целом город Могилев, Могилевскую область объектами социальной сферы, объектами спорта для того, чтобы человек был сильнее и здоровее.
Микрорайон Казимировка – самый молодой в городе. Сегодня здесь проживает более 30 тысяч человек. За последние годы здесь построили детский сад и современную школу. А уже совсем скоро свои двери откроет и новая поликлиника.