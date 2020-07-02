«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев

Британец Даррен прежде чем переехать в Беларусь сменил не одну страну. Сначала родина – Англия, потом Италия, также Канада, Америка и Испания. Список внушительный. Но остановил свой выбор именно на Синеокой. Решающим фактом стала любовь. Сначала его покорила наша соотечественница. Жена Даррена родом из Беларуси. Позже проникся и полюбил родину своей второй половины. И за 5 лет, что он здесь, Беларусь стала не только новым местом жительства, но и вторым домом.

Даррен Бус, продюсер:

Я жил во многих странах: Америка, Италия, Канада, Польша, Испания, Англия. И сейчас в Беларуси я чувствую себя больше дома, чем в Англии. Здесь я ощущаю себя в безопасности в любое время дня и в любом месте. И еще здесь нет мусора.

А теперь англичанин с белорусской пропиской хочет познакомить других европейцев с местной культурой и красотами страны, которая ему так полюбилась. Ведет работу над созданием компании, с помощью которой будет организовывать туры с запада на восток. И Беларусь станет первой в списке посещения.