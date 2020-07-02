Прямой эфир

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев

02 июля 2020 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Британец Даррен прежде чем переехать в Беларусь сменил не одну страну. Сначала родина – Англия, потом Италия, также Канада, Америка и Испания. Список внушительный. Но остановил свой выбор именно на Синеокой. Решающим фактом стала любовь. Сначала его покорила наша соотечественница. Жена Даррена родом из Беларуси. Позже проникся и полюбил родину своей второй половины. И за 5 лет, что он здесь, Беларусь стала не только новым местом жительства, но и вторым домом.  

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев -1

Даррен Бус, продюсер:    
Я жил во многих странах: Америка, Италия, Канада, Польша, Испания, Англия. И сейчас в Беларуси я чувствую себя больше дома, чем в Англии. Здесь я ощущаю себя в безопасности в любое время дня и в любом месте. И еще здесь нет мусора.  

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев -3

А теперь англичанин с белорусской пропиской хочет познакомить других европейцев с местной культурой и красотами страны, которая ему так полюбилась. Ведет работу над созданием компании, с помощью которой будет организовывать туры с запада на восток. И Беларусь станет первой в списке посещения.   

«Ощущаю себя в безопасности в любое время». Британец хочет создать сайт о Беларуси для иностранцев -5

Даррен Бус:  
Я создаю сайт, где будет информация о сервисе для иностранцев: список кафе, ресторанов, достопримечательностей и гостиниц. Чтобы туристы могли познакомиться с Беларусью. Ваша страна становится более открытой для приезжих. Здесь дешевле в сравнении со странами запада, а также чище и безопаснее. И еще здесь очень красиво.  

«Я смотрю – за окном снег». Как в Минске живёт музыкант из Нигерии, который учился на микробиолога (читать далее).     

# Туризм # общество # Даррен Бус # Ольга Власовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны
02 июля 2020 14:28

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника
02 июля 2020 14:06

Каждая горсть – частица нашей памяти. Землю с 16 братских могил передали в крипту Храма-памятника

Штраф до 670 рублей. В Минской области действует запрет на посещение лесов
02 июля 2020 13:57

Штраф до 670 рублей. В Минской области действует запрет на посещение лесов