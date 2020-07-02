На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

В каждом районе разработана своя программа. Особое внимание – ветеранам. Сегодня их 638 человек. И заботой, и вниманием окружен каждый. Накануне праздника проведено обследование материально-бытовых условий их проживания. Получили ветераны и слова поздравлений.

Дом Михаила Михайловича Лосика скромно стоит на окраине Миколаевщины. О том, что здесь живет герой Великой Отечественной войны, говорит лишь небольшая табличка на фасаде здания. На фронт Михаил Михайлович попал в 42-м году. Был сапером. Многое стерлось из памяти, но война не забывается.