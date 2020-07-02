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На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

02 июля 2020 14:28
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Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны-1

В каждом районе разработана своя программа. Особое внимание – ветеранам. Сегодня их 638 человек. И заботой, и вниманием окружен каждый. Накануне праздника проведено обследование материально-бытовых условий их проживания. Получили ветераны и слова поздравлений.

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны-4

Дом Михаила Михайловича Лосика скромно стоит на окраине Миколаевщины. О том, что здесь живет герой Великой Отечественной войны, говорит лишь небольшая табличка на фасаде здания. На фронт Михаил Михайлович попал в 42-м году. Был сапером. Многое стерлось из памяти, но война не забывается.

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны-7

Подробнее смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Сайко # Михаил Лосик # Фотофакт

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