4 сентября из Бреста до Душанбе стартует масштабный мотопробег, посвященный 10-летию образования ОДКБ

Новости Беларуси. От Бреста до Душанбе за месяц. Именно столько времени понадобится участникам масштабного мотопробега, чтобы преодолеть расстояние между городами.

Мотокросс, посвященный 10-летию образования ОДКБ, стартует 4 сентября от стен Брестской крепости. Путь колонны проляжет через Минск, Москву, Пензу, Оренбург, Астану и Бишкек.

Почти за месяц мотоциклисты преодолеют более 10 тысяч км. А финишируют они в столице Таджикистана 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Преследуем две цели. Первая - это, конечно, популяризация идей коллективной безопасности, идей совместной деятельности в сфере безопасности, совместной защиты национальных интересов, территориальной целостности, суверенитета. А вторая - это и проверка техники минского завода. Мы посмотрим, на что она способна. Во всяком случае, первые пробы, которые мы проводили, точнее проводили пилоты, они очень положительные.

Алексей Наздратенко, участник мотопробега:

Идея поступила от ОДКБ. Десятилетие организации - прекрасный повод. Прекрасная погода, прекрасные страны, прекрасные люди. Всем было очень интересно.