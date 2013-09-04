Британские парламентарии 300 тысяч раз за год посещали порносайты. И это только с рабочих компьютеров

Новости Великобритании. В британском парламенте обеспокоены моральным обликом там же заседающих. За 2012 год законотворцы около 300 тысяч раз заходили на порносайты. И это только с рабочих компьютеров.

Между тем, Дэвид Кэмерон, премьер Королевства, выступал с инициативой полной блокировки таких Интернет-ресурсов в стране, чтобы оградить детей от такой информации. Видимо, беспокоиться нужно было за своих подчиненных, которые, кстати, считают, что статистика по этому вопросу значительно завышена.

Закон, открывший прессе доступ к подобному роду информации, был принят в Британии более 10 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.