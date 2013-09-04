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В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими для участия в белорусско-российских учениях «Запад-2013»

04 сентября 2013 08:16
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Новости Беларуси. «Запад-2013». В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими, которые примут участие в белорусско-российских учениях. Они совместно с нашими военными займутся развертыванием системы управления. Это завершающая фаза подготовки к учениям.

Всего в манёврах примут участие почти 13 тысяч человек. Военные отработают действия боевой техники новых образцов: беспилотных летательных аппаратов, современных систем связи и навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Военные учения

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