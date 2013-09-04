В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими для участия в белорусско-российских учениях «Запад-2013»

Новости Беларуси. «Запад-2013». В Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими, которые примут участие в белорусско-российских учениях. Они совместно с нашими военными займутся развертыванием системы управления. Это завершающая фаза подготовки к учениям.

Всего в манёврах примут участие почти 13 тысяч человек. Военные отработают действия боевой техники новых образцов: беспилотных летательных аппаратов, современных систем связи и навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.