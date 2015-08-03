Житель Донецка: Прекратите уже стрелять! Уже нет молодежи, детей нет. Что мы плохого сделали?

Новости Украины. В Донецке не прекращаются обстрелы. Так, в Горловке под огнем оказались мирные кварталы и центральная подстанция. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. В самом Донецке серьезно ранены два мирных жителя, в том числе и ребенок. Всего за минувшие сутки режим перемирия нарушен около сорока раз.

Олег Романов, СТВ:

Октябрьский район был самым густонаселенным районом Донецка. Теперь практически обезлюдел. Оставшиеся мирные жители вынуждены заново постигать то самое искусство, которое так прекрасно освоили ленинградцы 73 году тому назад: для прогулок выбирать самую безопасную сторону улицы, которую во время обстрелов не поражают ни снаряды, ни осколки.

Этот район Донецка — обладатель множества рекордов, правда, все они — печальные. Первый и главный таков: здесь уже год обстрелы не прерываются ни на день. Вот так, например, последние три недели выглядит кинотеатр «Аврора»: соседние дома понемногу становятся на него похожи.

Бедной 9-этажке приходится хуже всех из-за ее многоаршиного роста: по ней пристреливаться легко. Хотя достается, понятно, и соседним. «Вечные» старушки на лавочках у подъездов сменили образ жизни: теперь они судачат, стоя на крыльце, чтобы с началом канонады моментально укрыться.

Траектория судеб двух этих старушек словно начертана по одному трафарету: всю жизнь работали в шахтной администрации, дети разъехались, ехать некуда. Вот и решились они мириться с опасностью, что каждый день может стать последним. И, кстати, последним тут способен стать не только каждый миг, но и каждый шаг.

Во дворах, где полно растяжек, с асфальта лучше не сходить. На прочее, вроде не ко времени случившегося обстрела, местные жители внимания не обращают: тут по звуку определяют — откуда и куда бьют. Сейчас вроде достается восточной части Октябрьского.

Этот дом тоже рекордсмен: в него угодило не меньше десятка снарядов, но его еще и угораздило схлопотать залп фосфорными «зажигалками». Выгорел подъезд, остальные опустели, а бывшие жильцы ходят по графику проверять: замки на месте? Имущество не растаскивают?

Из Октябрьского главное убраться до вечера: массовые обстрелы случаются в сумерки и потом возобновляются на рассвете — в эти две поры суток труднее всего зафиксировать точку, из которой стреляют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раиса Краснова, житель Донецка:

Прекратите уже стрелять! Хватит! Уже нет молодежи, детей нет. Что? Зачем? Что мы плохого сделали?