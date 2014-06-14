На Витебщине выгодно используют запущенные земли: где не может пройти техника, руководители хозяйств на выпас отправляют коров

Новости Беларуси. На Витебщине нашли тружеников полей и села, которые готовы работать бесплатно. Местные жители их прозвали «живыми косилками»

Этих бурёнок, а их немного-немало почти 250 голов, хозяйство «Приозерный край» содержит на выпасе с начала мая. За это время животные основательно поработали над благоустройством примыкающих к проселочной дороге земель. Проще говоря, «живые косилки» работают там, где даже с обычной косой не пройдешь.

Алексей Пытко, директор ОАО «Приозерный край»:

На неудобицах, там где невозможно подойти технике, на малоконтурных полях и на заболоченной местности, где мелиорация уже, наверное, заброшена уже с пару десятков лет назад.

Такой нестандартный метод выпаса животных в хозяйстве апробировали еще в 2013 году. В этом же сезоне их опыт переняли и многие другие сельхозпредприятия района.

Наталья Василевская, главный зоотехник ОАО «Лежни»:

Получается 2 сенажные траншеи мы можем сэкономить и заложить, пастивши на таких вот неудобицах.

Чтобы сэкономить человеческие и финансовые ресурсы, достаточно лишь выбрать место, огородить территорию электропастухом и закрепить за стадом пастуха.

Чувствуют пользу от «живых косилок» и люди. К примеру, животные сельхозпредприятия «Лежни» уже, если можно так сказать, объели 6 запущенных в округе деревень. А точнее огороды, которыми давно уже никто не пользуется. Сегодня «живые косилки» наступают на деревню Мехи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Новиков, пастух ОАО «Лежни»:

Лучше всего это для деревни – не зарастает травой. И тракторам меньше работы – не приходится обкашивать.

Алеся Новикова, житель деревни Мехи:

Не надо жечь, пожаров нет. Конечно, это очень хорошая польза. И вредительства нету. И, как говориться, букашки-таракашки все живые.