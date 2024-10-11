РНПЦ «Мать и дитя» – 20 лет. Как в Беларуси сократили младенческую смертность?

Если не Божий дар, то точно настоящее чудо. Именно так говорят о людях, которые стали родителями вопреки даже самым неблагоприятным прогнозам врачей. Такое волшебство уже 20 лет происходит в РНПЦ «Мать и дитя» только благодаря профессионализму специалистов и высокотехнологичному оснащению. Юбилей научно-практический центр, где жизнь ребенка – главная ценность, отмечает с важными достижениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младенческая смертность в Беларуси остается одной из самых низких в мире. Что важно, такая помощь доступна всем мамам и их малышам. Там выхаживают недоношенных деток размером с ладонь – от 500 граммов. И они вырастают умными и здоровыми людьми. В этом врачам помогают современные кувезы, аппараты искусственной вентиляции легких, новые эффективные лекарства и технологии питания, более бережная медпомощь в родзале. Сегодня в борьбе за жизнь маленького пациента врачи используют клеточную терапию и искусственный интеллект. В 2023 году «Мать и дитя» был удостоен премии главы государства «За духовное возрождение». Это говорит о значительном вкладе учреждения не только в доступность медицинских услуг, но и в укрепление семейных ценностей. О тех, кто первым протягивает руку помощи, отвечает за первый вздох и крик, а также не словом, а делом сберегает нацию, – в материале Эллы Маркевич.

Первый и долгожданный малыш в семье Жавнерик. Екатерина попала в центр «Мать и дитя» по показаниям. Врачи ставили маловодие, риск для ребенка и матери. Но благодаря быстрой и успешной операции все прошло без осложнений.

Екатерина Жавнерик:

Очень хорошие медсестры, помогли, объяснили. Если были какие-то вопросы, сразу реагировали. Ну, в общем, спасибо персоналу за то, что помогли. «Мать и дитя» не просто клиника. В течение 20 лет здесь профессиональные врачи совершают настоящие чудеса, помогая появиться на свет маленьким деткам даже в самых непростых случаях. Богдан – четвертый ребенок в семье и первый, кто родился раньше срока – на 27-й неделе беременности. Малыш провел месяц в реанимации под пристальным вниманием медиков.

Ксения Качановская, многодетная мама:

На каждом этапе врачи очень поддерживали и вселяли надежду. Мы крестили прямо в реанимации, все это здесь разрешено. Мы благодарны докторам. Это лучший медцентр страны, где спасают таких деток. 30 лет назад детей, рожденных на таком сроке и с весом до килограмма, спасти было сложно. Сегодня белорусские медики научились выхаживать 500-граммовых новорожденных. Центр «Мать и дитя» оснащен современными реанимационными кювезами. Условия максимально приближены к внутриутробным. Контроль температуры, влажности воздуха и даже уровня шума – вот таким всеслышащим ухом. Также в этом центре единственный в стране банк грудного молока, в котором хранится питание для малышей, когда мамы нет рядом. Применяют здесь и другие передовые методы, чтобы сохранить человеческую жизнь.