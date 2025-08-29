Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд – NYP

Президент США Дональд Трамп может отменить пакет иностранной помощи в размере порядка 5 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Конгресс США ранее одобрил пакет на иностранную помощь и миротворческие операции.

Издание отмечает, что в данном случае Белым домом может быть применена законодательная уловка: запрос об отмене расходов в конгресс подается ближе к завершению финансового года. В таком случае срок использования средств закончится до момента реакции органа законодательной власти на заявку.

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