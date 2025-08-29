Прямой эфир

Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд – NYP

29 августа 2025 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд – NYP-0

Президент США Дональд Трамп может отменить пакет иностранной помощи в размере порядка 5 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Конгресс США ранее одобрил пакет на иностранную помощь и миротворческие операции.

Издание отмечает, что в данном случае Белым домом может быть применена законодательная уловка: запрос об отмене расходов в конгресс подается ближе к завершению финансового года. В таком случае срок использования средств закончится до момента реакции органа законодательной власти на заявку.

Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Китайский Тяньцзинь готов принять саммит ШОС
29 августа 2025 10:35

Китайский Тяньцзинь готов принять саммит ШОС

Трамп недоволен развитием событий по Украине – Белый дом
29 августа 2025 09:46

Трамп недоволен развитием событий по Украине – Белый дом

Первый пациент с лихорадкой чикунгунья прилетел в РФ из Шри-Ланки
29 августа 2025 08:58

Первый пациент с лихорадкой чикунгунья прилетел в РФ из Шри-Ланки