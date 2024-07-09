Представители СМИ стран ШОС посетили Минский тракторный завод

В центре внимания экономическое развитие, технологии и медицина. В нашей стране продолжается пресс-тур представителей масс-медиа стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня, 9 июля, журналисты из Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана посетили Минский тракторный завод, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарные BELARUS многим журналистам хорошо знакомы: наши тракторы работают во всех странах ШОС. За последние несколько лет отечественное предприятие нарастило не только торговые, но и кооперационные связи со странами Шанхайской организации. Так, 9 июля большая и энергонасыщенная техника холдинга, в частности, тракторы BELARUS-3522 ходят с китайскими двигателями. Гидравлические клапаны управления нам поставляет Россия. Интересны и остальные страны – прямо сейчас на заводе создают трактор мощностью в 180 лошадиных сил специально для рынка Ирана.

Юлия Храмцова, официальный представитель Минского тракторного завода:

С точки зрения экспорта – наибольший показатель по 2023 году… Например, темп роста в Узбекистан составил плюс 160 %, в Кыргызстан – 170 %. В Пакистан у нас экспорт вырос почти в семь раз. То есть показатели достаточно солидные и для нас, каждая страна представляет интерес.

Юлия Логвина, обозреватель газеты «Народное слово» (Узбекистан):

Особенно интересуют нас хлопководческие тракторы, потому что в Узбекистане, как вы, наверное, знаете, выращивают хлопок и другие тоже у нас есть. Несколько дилеров в стране, растет экспорт в Узбекистан. Конечно, мне очень интересно здесь побывать и увидеть все своими глазами. Впечатляет масштаб.

Еще одно высокотехнологичное направление, чем мы можем удивить, – медицина. Например, Беларусь входит в десятку стран мира по трансплантации сердца. Об этом гостям рассказали в Республиканском клиническом медицинском центре управления делами Президента Беларуси. В год здесь проводят порядка полутора тысяч высокотехнологичных операций. Но главная гордость клиники, с которой познакомились 9 июля журналисты, – современный образовательный центр. Здесь студенты и врачи на симуляционных тренажерах могут не только отработать любую критическую ситуацию, но и «набить руку» в серьезных эндовидеохирургических и эндоскопических вмешательствах.

Мохаммадали Саки, журналист (Иран):

Я был крайне удивлен, когда узнал, что Беларусь входит в топ стран по трансплантации сердца в мире. Ваша страна очень прогрессивна в сфере медицины и в других, с которыми мы успели познакомиться тоже. А значит, по приезде домой мы сделаем много развернутых материалов, и это будут хорошие новости. Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:

Мы сегодня предлагаем нашим пациентам из других стран качественную медицинскую помощь за доступную возможную стоимость, с высокими хорошими условиями прибывания, и лекарственным обеспечением, и уровнем оказания медицинской помощи.