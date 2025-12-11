32 тыс. человек за 2025 год – почему иностранцы выбирают работу в Беларуси?

За 9 месяцев 2025 года поток трудовых мигрантов в Беларусь вырос в полтора раза. Если в прошлом году работу здесь нашли около 21 тысячи иностранцев, то в этом уже 32 тысячи человек. Страна привлекает условиями для жизни и труда. А за тем, чтобы все было по закону, следят правоохранители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почему иностранные граждане выбирают Беларусь? Узнала Дарья Авсюк. Минь Ван Цзюнь впервые попал в Беларусь еще в 1993, учился на экономиста. После окончания вуза на время уехал на родину в Пекин, но мысли о возвращении в Синеокую не покидали.

Минь Ван Цзюнь, житель Минска:

Привычно жить среди русскоязычной сферы, нежели в китайской. Вот это у меня такая особенность. Пока жил и работал в Китае, скажу честно, всегда хотел вернуться. Был бы повод. Сотрудники отдела по гражданству и миграции смотрят сроки регистрации, разрешение на работу, общаются с нанимателями и собственниками квартир, в которых проживают мигранты. Важно понимать, что гость ведет себя в рамках закона.

Со своей женой Юань Юань мужчина познакомился в Минске еще во время учебы. Они поженились в 2018 году и с двумя дочерьми окончательно переехали в Беларусь. Дети учатся в столичной школе. Еще одним фактором в пользу Минска стал чистый воздух. Минь заметил, что у него исчезла аллергия, мучившая его в Пекине.

Ольга Полякова, инспектор отдела по гражданству и миграции Первомайского РУВД:

Если гражданин впервые въехал на территорию Республики Беларуси, ему дается временная регистрация, как правило, до года. Первый вид на жительство иностранному гражданину выдается на два года. В срок действия вида на жительство мы проверяем иностранного гражданина по месту жительства.