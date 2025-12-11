В Год благоустройства в Беларуси реализовано 90 гражданских инициатив

Повышение уровня жизни, рост конкурентоспособности экономики – это не просто цифры, а реальные дела, которые меняют жизнь белорусов. И эти приоритеты находят отражение в гражданских инициативах. В Год благоустройства – это 90 проектов: от озеленения придомовых территорий до обустройства детских и спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И таких инициатив в каждой области несколько. Городские и районные проекты становятся ярким финалом Года благоустройства и видимым результатом совместной работы власти и граждан. Юлия Мычка – от идеи до реализации с поддержкой государства.

В Беларуси никогда не было моря, но есть целая площадь посвященная морским летчикам. Именно здесь, в Быхове, была «спрятана» мощь морской авиации – 57-я Краснознаменная Смоленская морская ракетоносная авиационная дивизия Балтийского флота.

В память о героях, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, у Дома офицеров были установлены 30 бюстов воинов-авиаторов. После распада СССР прославленная дивизия была расформирована. Постепенно утратил былое величие и военный городок, а его сердце – Площадь Героев – начало приходить в запустение.

Иван Чирвоный, председатель Быховской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Бюсты начали терять свое лицо. Коробки вот эти начали разваливаться, поэтому пришлось этот вопрос поднимать на уровне района для того, чтобы эту площадь сохранить. Почему? Потому что это история. На объявление о сборе средств откликнулся весь район: подключились предприятия, выпускники местных школ. Участие в реализации проекта принял каждый третий житель Быхова. Общими усилиями собрали втрое больше необходимой суммы.

Гражданские инициативы – модель эффективного партнерства государства и общества. Как выглядит результат от такой коллаборации, можно увидеть в Славгородском районе, где прямо сейчас воплощается в жизнь другая народная идея. Всего в 500 метрах от центра, на берегу реки Сож, идет работа над одним из самых узнаваемых мест города – старым якорем. Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов

Сегодня развитие Беларуси без развития сельских населенных пунктов, наверное, невозможно. Беларусь – это все мы вместе. Средние города, наши маленькие города, крупные мегаполисы – вместе. Рассматривается вопрос развития регионов.