31 декабря возле Дворца спорта отметили Новый год-2013 (Видео)

Главные площадки, как и в предыдущие годы, развернулись у Дворца спорта и у Национальной Библиотеки. Встретить 2013-ый год сюда пришли более сотни человек.

Выступления творческих коллективов поддерживали праздничное настроение минчан и гостей столицы. Музыка не затихала почти до самого рассвета. И всё же самым ярким событием этой ночи стал праздничный фейерверк у стеллы «Минск — город-герой». Красочное шоу из более чем тысячи разно-цветных огней раскрасили ночное небо.

По традиции, к соотечественникам за несколько минут до Нового года обратился Глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в уходящем году собран небывалый урожай хлеба. Беларусь стала космической державой и начала строительство собственной атомной электростанции. А наши студенты, школьники, артисты и спортсмены прославили Беларусь своими победами на мировой арене.

Александр Лукашенко:

Но главным было то, что Беларусь стала на 115 тысяч маленьких граждан богаче. Это примерно на 6,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Говорю примерно потому, что, может быть, в эти мгновения уходящего года кто-то стал счастливее нас, услышав чарующий голос малютки. Я преклоняюсь перед вами, подарившими стране будущее - детей. Они - основа нашей независимости, благополучия и процветания. И общество должно сделать все необходимое для того, чтобы сохранить это великое достояние, уберечь каждого ребенка от невзгод и несчастий. В Год бережливости мы обязаны научиться беречь друг друга. Не проходить мимо чужой беды, быть добрее и внимательнее к людям, живущим рядом. Предстоящий год станет переломным для экономики. У нас нет иного выбора: ведь качественное обновление и ускоренная модернизация предприятий - залог укрепления нашей государственности и роста благосостояния народа.

Всего в новогодних празднествах в Беларуси приняли участие более 400 тысяч человек, а их безопасность обеспечивали около тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Довольно спокойно прошло дежурство и у медиков. Вызовов было намного меньше, чем в другие праздничные дни. Тем не менее от петард в новогоднюю ночь пострадало одиннадцать человек. Так в Бобруйске помощь врачей понадобилась пятилетнему мальчику. Петарда на улице попала ребенку под шапку, где и взорвалась. Ожог оказался неопасным, и малыш уже дома. Пострадали и двое школьников один - в Могилевской области, другой в столице.

Новогодняя ночь для минских служб экстренной помощи оказалась спокойнее, чем в будние дни и прошла без чрезвычайных происшествий.

Праздник продолжается. Концертные площадки работают по всей стране. Так в столице зарядиться новогодним позитивом сейчас можно у Дворца спорта. Сказочные герои и артисты будут развлекать детей и взрослых до самого вечера. В программе — конкурсы, хороводы вокруг елки, театрализованные представления. В общем занятие по душе смогут найти себе все от мала и до велика.