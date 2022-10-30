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«Вы справляетесь со всеми вызовами». Лукашенко поздравил работников автотранспорта и дорожного хозяйства

30 октября 2022 07:37
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Новости Беларуси. Беларусь сможет реализовать все проекты по развитию дорожной инфраструктуры. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. В первую очередь глава государства подчеркнул важность и темы развития этих сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вы справляетесь со всеми вызовами». Лукашенко поздравил работников автотранспорта и дорожного хозяйства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Своевременная и надежная доставка пассажиров и грузов внутри страны и за ее пределы – ваша ежедневная задача. И от того, насколько четко она выполняется, зависят мобильность населения и стабильная работа тысяч предприятий. С учетом складывающейся обстановки в мире сейчас от вас требуются особые ответственность, компетентность, гибкость в логистике. И вы справляетесь со всеми вызовами, наращивая конкурентоспособность и повышая качество своих услуг. Убежден, что значительный потенциал отрасли позволит и в дальнейшем успешно достигать поставленных социально-экономических целей.  

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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