3 сентября в Гродненской области - День памяти детей, погибших в дорожных авариях

Новости Беларуси. Детей, погибших на дорогах, вспоминают сегодня в Гродно, Лиде, Сморгони, Слониме... На одну из центральных улиц областного центра, чтобы сказать водителям - будьте внимательны за рулем! - школьники вышли в свето-отражающих жилетах. В руках ребята держали зажженные лампады и десятки плакатов с именами погибших в ДТП детей.

Сегодня сотни гродненских водителей, проезжая по центральной улице города, невольно останавливались. Взгляды автовладельцев приковывали плакаты с именами погибших на дороге детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Грибовская, ученица 8 «П» класса средней школы №23 Гродно:

Мы хотим призвать водителей, чтобы они были внимательней на дорогах. Потому что погибает очень много детей.

Полина Бубенко, ученица 8 «П» класса средней школы №23 Гродно:

Я хочу показать своим присутствием, что мне не безразлична судьба детей, которые погибли в ДТП.

Своеобразный день памяти погибших в дорожных авариях детей, 3 сентября, в Гродненской области проводится уже четвёртый год. Остановить детскую смертность на дорогах никакими штрафами или предупреждениями, уверены сотрудники ГАИ, не возможно. Водитель должен сам осознать всю опасность нарушения правил дорожного движения.

Евгений Дудко, начальник отдела агитации и пропаганды Управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Идея провести такое мероприятие пришла еще в 2009 году, когда незадолго до этого произошло страшное ДТП, когда пьяный преступник, по другому сказать не можем, лишил жизни всю семью. Двух молодых родителей, 9-месячного Алексея, который сидел в детском кресле, и 3-летнюю Ксюшу.

Ежегодно в Гродненской области детская смертность на дороге сокращается в разы. В нынешнем году зарегистрирован только один случай. Да и сами водители признаются: подобные акции вызывают сильное эмоциональное потрясение.

Водитель:

Я думаю, что многие посмотрят и задумаются над этим. Посмотрят, что много детей погибает. Задумаются и будут смотреть на скорость, на те же ремни безопасности.

Водитель:

Я думаю о многом заставит задуматься, потому что проезжаешь и слёзы на глазах наворачиваются.

Водитель:

У меня мурашки по коже. Я считаю что это нужно делать, особенно когда дети идут в школу, это напоминание людям.