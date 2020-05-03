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3 мая. Новые данные по коронавирусу опубликовал Минздрав

03 мая 2020 11:16
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Новости Беларуси. В Беларуси на 3 мая выздоровели и были выписаны из медучреждений 3 196 пациентов. У них ранее был диагностирован коронавирус.   

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на коронавирус. Их число составляет 8,1 % от общего числа проведенных тестов. Всего их было сделано 204 239.  

Умерли 99 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

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# Коронавирус # общество

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