3 мая. Новые данные по коронавирусу опубликовал Минздрав

Новости Беларуси. В Беларуси на 3 мая выздоровели и были выписаны из медучреждений 3 196 пациентов. У них ранее был диагностирован коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на коронавирус. Их число составляет 8,1 % от общего числа проведенных тестов. Всего их было сделано 204 239.

Умерли 99 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.