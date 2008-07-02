3 июля в столице изменяются маршруты движения транспорта

С 8.30 и до 14.00 изменяется движение автобусов номер 1, 69, 73, 91, 29, 44 и 136. На время проведения праздничных мероприятий внесены изменения в график движения общественного транспорта. Так с 9 до 11 утра ограничивается движение по проспекту Независимости, улицам Захарова и Киселева, а с 8 до 10 – по улице Тимирязева.



На время парада и гала-концерта перекроют движение по проспектам Победителей и Машерова, а так же улицам Ленина, Интернациональной, Мельникайте, Гвардейской, Игнатенко и Саперов.



В ночь с 3 на 4 общественный транспорт, включая метрополитен, будет работать до 4 утра. Это коснется маршрутов не только в центре города, но и маршрутов от станций метро в жилые районы.



Изменится также работа железнодорожного транспорта. В праздничные дни 3, 4, 5 и 6 июля пригородные поезда будут ходить по расписанию выходного дня. Поэтому все желающие смогут встретить День Независимости в самом сердце Республики.