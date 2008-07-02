В загсах нет свободных мест

Минские загсы подвели итоги по регистрации пар в знаковый день – 8-е августа. И хотя в белорусской столице на торжественную церемонию каждой паре выделяют 10 минут, драгоценное время расписано без перерывов. В загсах уточнили, что первые две субботы августа всегда очень популярны у молодоженов – еще не наступил Успенский пост, а у студентов продолжаются каникулы.



Марш Мендельсона по традиции будет довольно часто звучать и в сентябре. По данным Министерства юстиции Беларуси, за последние семь лет количество зарегистрированных браков выросло на 26% .