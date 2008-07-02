В Беларуси чествовали католическую святыню

В местечке Будслав Мядельского района чествовали Будславскую икону Божией Матери. Ночью состоялся крестный ход и литургия по греко-католическому обряду. В этом году — праздник особый: отмечается 10 лет с момента коронации святыни.



Возложение золотой короны — официальное подтверждение Ватиканом чудотворности иконы. В честь юбилея была прочитана уникальная молитва к Матери Божьей Будславской. Текст ее найден в самой древней книге про Будслав и переведен со старо-польского на современный белорусский язык.



В торжестве принял участие Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Увидеть икону приехали католики из Беларуси, Польши, Литвы, Украины. Многие из них, чтобы прикоснуться к святыне, преодолели сотни километров пешком.