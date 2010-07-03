3 июля в Гомеле развернулась выставка моделей танков

Гомельчанам на праздник решили показать оружие победы в макетах. На открытой площадки Музея города развернулась выставка моделей танков.

Более трех десятков миниатюрных экземпляров самых знаменитых машин второй мировой вызвали большой интерес у юных гомельчан. Поколение, выросшие под мирным небом, не знает, насколько в реальности эта машина была мощна на полях боевых сражений. В великой Отечественной танки стали основной ударной силой сухопутных войск.

Андрей Фостий, автор выставки:

Роль танков очень большая. Это и конструкторская мысль, это и война умов, война идей, это и тактика, это и экипаж. В конце концов, это и жизни людские.