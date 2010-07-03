Неприятие диктата и давления, как с Запада, так и с Востока, принесли Беларуси авторитет и признание - Лукашенко

У белорусского народа есть два знаковых даты: 9 мая и 3 июля. И два раза в год именно этот путь – эта часть проспекта (от Октябрьской площади до монумента Победы) становится символом той Великой Победы и символом современной, независимой Беларуси.

На Октябрьской площади ветераны собрались как всегда заранее: встретиться с однополчанами, которых осталось уже мало, и просто поговорить за жизнь. Стилизованные УАЗики уже ждали своих пассажиров. Ветераны заняли свои почетные места.

Известный белорусский нейрохирург Игнатий Антонов начинал на войне фельдшером, а сейчас академик, ученый. Почти четыре десятка лет изучал радикулит и остеохондроз, которые сегодня не дают пожилому человеку бодрым шагом пройтись по проспекту.

Ветераны ждут Дня Независимости каждый год с нетерпением и только с им свойственным оптимизмом и жизнеутверждающим воодушевлением. Но почти все обязательно растрогаются, когда начнут вспоминать о войне.

За несколько минут до начала торжественного шествия курсанты авиационного колледжа еще раз сверяли шаг: им нужно ровной линией, словно по ниточке, пронести 25-метровую гирлянду из живых цветов.

Владимир Орехов, заместитель начальника Минского авиационного колледжа:

– Конечно, старались подобрать ребят, у которых хорошо и с учебой, и с дисциплиной, и с решением вопросов общественной работы. Поэтому, здесь у нас одни из самых лучших курсантов.

Глава государства появился ровно в полдень. И своим личным примером показал: День Независимости - праздник всех поколений. Александр Лукашенко пришел с тремя своими сыновьями.

В обычный день путь от Октябрьской площади до монумента Победы занял бы не более четверти часа. Сегодня – торжественная, а где-то и скорбная церемония: медленный, но уверенный шаг. Путь до монумента занял 40 минут. Церемония возложения венков – один из торжественных эпизодов: вначале Президент, а затем высшие должностные лица, а еще цветы от дипломатов, представителей общественных организаций, православной и католических церквей.

Выступая на церемонии, глава государства подчеркнул: фундамент всех достижений Беларуси – гражданский мир и согласие, единство власти и народа. А еще заметил: за годы независимости Беларусь многократно приумножила свой экономический потенциал и превратилась в современную индустриальную и аграрную страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Самое главное, каждый из нас ощущает себя свободным гражданином свободной страны. И это чувство буквально окрыляет, вдохновляет на свершения и преобразования. Самостоятельная, многовекторная внешняя политика, неприятие любого диктата и давления, как с Запада, так и с Востока, принесли Беларуси авторитет и признание, стали примером для молодых, демократических государств в разных регионах мира. Мы открыто и честно заявляем о своей готовности сотрудничать со всеми без исключения партнерами – нашей Россией, странами СНГ, Евросоюза, США, Китайской Народной Республикой, нашими друзьями в Азии и Южной Америке – но исключительно на равноправной основе без ущерба национальным интересам.

Торжественная церемония затем продолжилась уже в своем неформальном статусе: Президент подошел к представителям иностранного дипкорпуса и поздравил с праздником. Но самые теплые поздравления – конечно, ветеранам.

И по традиции таких торжественных и знаковых дат глава государства подошел к журналистам и поделился своими эмоциями и впечатлениями. И подчеркнул особую важностью понимания слово «независимость».

Александр Лукашенко:

– Что касается вашей настороженности по поводу независимости. Что называется, вопрос на злобу дня. Должен сказать, что вы ни на миг, ни на мгновение не должны беспокоиться за сохранение суверенитета и независимости нашего государства. Всеми силами и ресурсами, которые есть у меня, у нашего государства, у нашего народа, мы сохраним нашу независимость и наш суверенитет.

Ирина Туркова, Ирина Хануник, Алексей Адашкин, телекомпания СТВ.