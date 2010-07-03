Минск 3 июля превратился в огромную праздничную площадку
Концерты, спортивные состязания, увлекательные конкурсы, игры проходят во всех районах города. Главным местом массовых гуляний стала площадка у Дворца Спорта. Здесь выступают лучшие творческие коллективы столицы. А площадка перед минской городской ратушей превратилась в «Летний вернисаж». Пейзажи, архитектуру и многое другое можно увидеть на картинах молодых белорусских художников. Столичные мастера живописи представили вниманию горожан свои лучшие работы. Экспозиция сопровождается выступлениями уличных артистов и музыкантов.