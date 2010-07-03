Минск 3 июля превратился в огромную праздничную площадку

Неприятие диктата и давления, как с Запада, так и с Востока, принесли Беларуси авторитет и признание - Лукашенко

У белорусского народа есть два знаковых даты: 9 мая и 3 июля. И два раза в год именно этот путь – эта часть проспекта (от Октябрьской площади до монумента Победы) становится символом той Великой Победы и символом современной, независимой Беларуси.