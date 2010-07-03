Прямой эфир

Минск 3 июля превратился в огромную праздничную площадку

03 июля 2010 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Концерты, спортивные состязания, увлекательные конкурсы, игры проходят во всех районах города. Главным местом массовых гуляний стала площадка у Дворца Спорта. Здесь выступают лучшие творческие коллективы столицы. А площадка перед минской городской ратушей превратилась в «Летний вернисаж». Пейзажи, архитектуру и многое другое можно увидеть на картинах молодых белорусских художников. Столичные мастера живописи представили вниманию горожан свои лучшие работы. Экспозиция сопровождается выступлениями уличных артистов и музыкантов.
# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
03 июля 2010 15:19

Неприятие диктата и давления, как с Запада, так и с Востока, принесли Беларуси авторитет и признание - Лукашенко

03 июля 2010 13:35

3 июля в Гродно: на первую вахту у Вечного огня в парке Жилибера заступила рота почетного караула

03 июля 2010 13:28

3 июля в Бресте: День Независимости открыла акция памяти