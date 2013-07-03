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3 июля 2013 в Витебске. Афиша мероприятий

03 июля 2013 06:43
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3 июля в Витебске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

Площадь Победы

10.00 - Торжественное возложение венков и цветов к монументу воинам-освободителям.  Митинг. Парад воинских подразделений.  Выступление творческих коллективов, спортсменов, молодежи.

11.00-19.00 - концерт творческих коллективов

22.00-23.00 - Праздничный концерт с участием групп «Топлесс», «Дискомафия».  Акция «Споем гимн вместе»

23.00 - Праздничный фейерверк

Парк Победителей

11.00-15.00 - Концертно-игровая программа. Работа аттракционов

Улица Пушкина

10.00-16.00 - Выставка-ярмарка народных ремесел и сувенирной продукции

Улица Толстого

11.00-20.00 - Выставка-ярмарка учреждений образования Витебска

Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00-16.00 – «Беларусь святочная!»

Пойма Витьбы

11.00-16.00 - Культурно-спортивный праздник. Работа аттракционов. Спортивные состязания.

Парк Мазурино

10.00-18.00 – «С праздником, с Днем независимости!».  День семейного отдыха. Концертная программа. Прокат спортивного инвентаря. Работа аттракционов.

Парк Железнодорожников

12.00-15.00 - Концертно-игровая программа. Спортивыне игры. Работа аттракционов.

Парк имени Фрунзе

15.00-16.00 – «В старых ритмах у фонтана». Концертная программа с участием духового оркестра

Дворец культуры в г.п. Руба

20.00 – «Мы – беларусы!» Культурно- развлекательная программа.

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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