3 июля 2013 в Витебске. Афиша мероприятий

3 июля в Витебске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия



Площадь Победы



10.00 - Торжественное возложение венков и цветов к монументу воинам-освободителям. Митинг. Парад воинских подразделений. Выступление творческих коллективов, спортсменов, молодежи.



11.00-19.00 - концерт творческих коллективов



22.00-23.00 - Праздничный концерт с участием групп «Топлесс», «Дискомафия». Акция «Споем гимн вместе»



23.00 - Праздничный фейерверк



Парк Победителей



11.00-15.00 - Концертно-игровая программа. Работа аттракционов



Улица Пушкина



10.00-16.00 - Выставка-ярмарка народных ремесел и сувенирной продукции



Улица Толстого



11.00-20.00 - Выставка-ярмарка учреждений образования Витебска



Золотое кольцо города Витебска «Двина»



12.00-16.00 – «Беларусь святочная!»



Пойма Витьбы



11.00-16.00 - Культурно-спортивный праздник. Работа аттракционов. Спортивные состязания.



Парк Мазурино



10.00-18.00 – «С праздником, с Днем независимости!». День семейного отдыха. Концертная программа. Прокат спортивного инвентаря. Работа аттракционов.



Парк Железнодорожников



12.00-15.00 - Концертно-игровая программа. Спортивыне игры. Работа аттракционов.



Парк имени Фрунзе



15.00-16.00 – «В старых ритмах у фонтана». Концертная программа с участием духового оркестра



Дворец культуры в г.п. Руба



20.00 – «Мы – беларусы!» Культурно- развлекательная программа.