3 июля 2013 в Витебске. Афиша мероприятий

3 июля в Витебске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
Площадь Победы
10.00 - Торжественное возложение венков и цветов к монументу воинам-освободителям. Митинг. Парад воинских подразделений. Выступление творческих коллективов, спортсменов, молодежи.
11.00-19.00 - концерт творческих коллективов
22.00-23.00 - Праздничный концерт с участием групп «Топлесс», «Дискомафия». Акция «Споем гимн вместе»
23.00 - Праздничный фейерверк
Парк Победителей
11.00-15.00 - Концертно-игровая программа. Работа аттракционов
Улица Пушкина
10.00-16.00 - Выставка-ярмарка народных ремесел и сувенирной продукции
Улица Толстого
11.00-20.00 - Выставка-ярмарка учреждений образования Витебска
Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.00-16.00 – «Беларусь святочная!»
Пойма Витьбы
11.00-16.00 - Культурно-спортивный праздник. Работа аттракционов. Спортивные состязания.
Парк Мазурино
10.00-18.00 – «С праздником, с Днем независимости!». День семейного отдыха. Концертная программа. Прокат спортивного инвентаря. Работа аттракционов.
Парк Железнодорожников
12.00-15.00 - Концертно-игровая программа. Спортивыне игры. Работа аттракционов.
Парк имени Фрунзе
15.00-16.00 – «В старых ритмах у фонтана». Концертная программа с участием духового оркестра
Дворец культуры в г.п. Руба
20.00 – «Мы – беларусы!» Культурно- развлекательная программа.