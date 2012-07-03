3 июля 2012 в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно в День Независимости награждали лучших жителей региона. Специальное звание «Человек года» учреждено здесь впервые. Аграрии, промышленники, бизнесмены и культурные работники – 60 человек со всех районов Принеманья отмечены за успехи в труде и общественной жизни.

Эта церемония отныне станет ежегодной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе над Неманом кроме традиционного военного парада впервые гости праздника могли наблюдать плац-концерт взвода почетного караула Гродненского гарнизона. К своему выступлению военнослужащие готовились несколько месяцев, оттачивали каждое движение. Сложнейшие элементы с карабинами, многоэтапные перестроения все зрители встречали аплодисментами.