3 июля 2012 в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве одна из главных улиц города превратилась в большую кулинарную ярмарку. Горячие блины, домашние колбасы, соления, вареники и, конечно, белорусские драники. Всех желающих приглашали отведать блюда национальной кухни и дать свою оценку поварскому мастерству.

Одним из самых ярких и зрелищных стал конкурс скульптур и композиций из воздушных шаров. Отдельные работы достигали в высоту нескольких метров. Воплотить в жизнь свои воздушные фантазии смогли и отдыхающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.