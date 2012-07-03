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3 июля 2012 в Могилеве

03 июля 2012 13:07
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Новости Беларуси. В Могилеве одна из главных улиц города превратилась в большую кулинарную ярмарку. Горячие блины, домашние колбасы, соления, вареники и, конечно, белорусские драники. Всех желающих приглашали отведать блюда национальной кухни и дать свою оценку поварскому мастерству.

Одним из самых ярких и зрелищных стал конкурс скульптур и композиций из воздушных шаров. Отдельные работы достигали в высоту нескольких метров. Воплотить в жизнь свои воздушные фантазии смогли и отдыхающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2012 в Могилеве

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