Головченко в Новосибирске: наши экономики не только не рухнули, но и встали на динамичный путь развития

Сотрудничество с регионами России укрепляет наш суверенитет и безопасность, способствуя экономическому росту и развитию. Особое внимание ему уделяет глава государства, почти еженедельно проводя во Дворце Независимости переговоры с руководителями регионов, деловых и промышленных кругов России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализацию данных ранее президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным поручений сегодня, 27 апреля, премьер-министр нашей страны обсудил с губернатором Новосибирской области. В условиях санкционного давления прямые связи с регионами России – основа стабильности и устойчивости наших экономик.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наши экономики не только не рухнули, как того добивались наши недруги, но и встали на динамичный и форсированный путь развития. Безусловно, в этом большая заслуга лидеров наших стран, президентов Беларуси и России. А также всех тех людей, специалистов, экспертов, руководителей предприятий, организаций и учреждений, которые работают на наше общее благо.

Ожидается, что по итогам переговоров в Новосибирске будут подписаны контракты на общую сумму около 13 миллионов долларов.