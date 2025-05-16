2,5 тысячи тонн яблок в год! Игорь Абрамчик о переориентации экспорта для белорусов
200 гектаров земли, современное фруктохранилище и первенство Минской области по производству яблок. Это крестьянское фермерское хозяйство «СПАРТАН-АГРО», что в Молодечненском районе. Свою историю сад начинал почти 30 лет назад всего с полтысячи саженцев. Сегодня количество деревьев превышает сотни тысяч, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
Игорь Абрамчик, глава крестьянского сельского хозяйства «СПАРТАН-АГРО»:
Если республика производит порядка 100 тысяч тонн яблок, немногим более, мы производим две с половиной. То есть мы – это 2 % объема рынка Республики Беларусь. Потребление в сетях, особенно после Нового года: начинается уже небольшой дефицит. Стараемся максимально быстро нарастить объемы производства, потому что мы понимаем, что, производя даже в пять или в десять раз больше продукции, но делая это качественно, мы точно обязательно продадим эту продукцию. Мы видим, что запрос точно есть.
Игорь Абрамчик:
У нас сейчас стоит задача, чтобы яблоко присутствовало на белорусской полке, поэтому мы очень сильно переориентировали свой экспортный подход и все больше яблок оставляем здесь, в Беларуси, для нашего потребителя.