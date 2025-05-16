2,5 тысячи тонн яблок в год! Игорь Абрамчик о переориентации экспорта для белорусов

200 гектаров земли, современное фруктохранилище и первенство Минской области по производству яблок. Это крестьянское фермерское хозяйство «СПАРТАН-АГРО», что в Молодечненском районе. Свою историю сад начинал почти 30 лет назад всего с полтысячи саженцев. Сегодня количество деревьев превышает сотни тысяч, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского сельского хозяйства «СПАРТАН-АГРО»:

Если республика производит порядка 100 тысяч тонн яблок, немногим более, мы производим две с половиной. То есть мы – это 2 % объема рынка Республики Беларусь. Потребление в сетях, особенно после Нового года: начинается уже небольшой дефицит. Стараемся максимально быстро нарастить объемы производства, потому что мы понимаем, что, производя даже в пять или в десять раз больше продукции, но делая это качественно, мы точно обязательно продадим эту продукцию. Мы видим, что запрос точно есть.