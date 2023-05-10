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25 мая в «Минск-Арене» состоится масштабный праздник для всех столичных выпускников

10 мая 2023 14:21
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Новости Беларуси. Более 11 тысяч столичных учащихся зарегистрированы на централизованный экзамен. 11-классники будут сдавать его 14 и 21 мая. Места проведения испытаний уже определены. Это 10 вузов. Одно из новшеств этого года – централизованная доставка детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

25 мая в «Минск-Арене» состоится масштабный праздник для всех столичных выпускников-1

Для этого будет организован общественный транспорт. 56 выпускников Минска благодаря победе на заключительных этапах республиканских олимпиад воспользовались правом освобождения от ЦЭ.  

25 мая в «Минск-Арене» состоится масштабный праздник для всех столичных выпускников-3

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
Для 9-классников с 1 июня стартует экзаменационная кампания. Она тоже в этом году претерпела изменения. Наши 9-классники сдают четыре выпускных экзамена. Думаю, все справятся с предстоящими экзаменационными испытаниями успешно. И уже 10 июня выпускной вечер для наших 11-классников, в большинстве случаев пройдет на базе учреждений образования, в своих родных стенах.  

25 мая в «Минск-Арене» состоится масштабный праздник для всех столичных выпускников-5

Город готовит сюрприз для будущих абитуриентов. 25 мая в «Минск-Арене» состоится масштабный праздник для всех столичных выпускников 11 классов. Для ребят подготовлена интересная программа и необычные локации.  

# Образование в Беларуси # Людмила Борисенко # Новости Минска и Минской области

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