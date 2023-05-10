25 мая в «Минск-Арене» состоится масштабный праздник для всех столичных выпускников

Новости Беларуси. Более 11 тысяч столичных учащихся зарегистрированы на централизованный экзамен. 11-классники будут сдавать его 14 и 21 мая. Места проведения испытаний уже определены. Это 10 вузов. Одно из новшеств этого года – централизованная доставка детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого будет организован общественный транспорт. 56 выпускников Минска благодаря победе на заключительных этапах республиканских олимпиад воспользовались правом освобождения от ЦЭ.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Для 9-классников с 1 июня стартует экзаменационная кампания. Она тоже в этом году претерпела изменения. Наши 9-классники сдают четыре выпускных экзамена. Думаю, все справятся с предстоящими экзаменационными испытаниями успешно. И уже 10 июня выпускной вечер для наших 11-классников, в большинстве случаев пройдет на базе учреждений образования, в своих родных стенах.