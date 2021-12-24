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«Если мы говорим о молодёжном кинематографе, я не знаю аналогов». В столице стартовал проект «Минская смена»

24 декабря 2021 08:22
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Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап молодежного проекта «Минская смена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне участники представили свои наработки в сфере культуры.

«Если мы говорим о молодёжном кинематографе, я не знаю аналогов». В столице стартовал проект «Минская смена»-1

Площадка позволяет реализовать творческий потенциал студенчества. Главное отличие от аналогичных инициатив – ребята работают в тесной связке с городскими властями. Так, в декабре для молодых людей начался этап обучающих мероприятий. Свои заявки прислали 47 учащихся вузов и ссузов. Во время встречи студенты представили свои идеи и заодно смогли задать экспертам вопросы, а компетентное жюри поделилось рекомендациями.

«Если мы говорим о молодёжном кинематографе, я не знаю аналогов». В столице стартовал проект «Минская смена»-3

Нина Захожая, начальник центра идеологической, воспитательной и социальной работы Минского городского института развития образования:
Я думаю, что они найдут очень много людей, у которых будет отклик на то, что ребята задумали. Но, возможно, сегодня эта ниша никем не занята. Если мы говорим о молодежном кинематографе, я не знаю аналогов в Республике Беларусь. Возможно, они будут первые. Мы потом будем ими гордиться.

«Если мы говорим о молодёжном кинематографе, я не знаю аналогов». В столице стартовал проект «Минская смена»-5

Мария Жиголка, участница проекта:
Мы решили создать кинофестиваль молодежный, чтобы привлечь молодежь к белорусскому кинематографу. Нам кажется, что наш проект должен победить. Потому что, как минимум, кинематограф тесно связан с культурой. И культуру всегда хочется как-то развивать. Поэтому, думаю, это напрямую связано с культурой.

«Если мы говорим о молодёжном кинематографе, я не знаю аналогов». В столице стартовал проект «Минская смена»-7

Напомним, около месяца назад стартовал первый этап проекта «Минская смена». Для полусотни студентов проводили семинары, мастер-классы от лучших преподавателей университетов, а также круглые столы с представителями городских властей. После этого молодые люди разрабатывали идеи и проекты по совершенствованию инфраструктуры Минска.

# Культура

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