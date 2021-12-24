Определили победителя конкурса «Сила закона». Он ответил на 17 вопросов за 140 секунд

Новости Беларуси. Всего за 140 секунд безукоризненно ответить на вопросы связанные с законодательством страны удалось победителю республиканского правового турнира «Сила Закона». Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На днях подвели итоги интеллектуального состязания. Оно впервые проводилось среди старшеклассников и стало хорошим подспорьем для правового самообразования молодежи. Ведь для того, чтобы одержать победу, участникам предстояло ответить на 17 вопросов различного уровня сложности. Связаны они были с государственным устройством и властью, правовыми основами государства, историей права, ответственностью за правонарушения и молодежной политикой. Наибольшее количество правильных ответов оказалось на счету Игоря Панасюка из 37-й гимназии Минска.

Вячеслав Бекета, заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси:

Этот информационно-образовательный проект вдохновил идеи воспитания гражданственности, патриотизма молодежи, привлек внимание общественности в вопросах правовой культуры, так как она формируется с детства. Говоря о правах, не стоит забывать об ответственности. Молодежь должна знать, что сила закона – это самая правильная и надежная защита каждого из нас.