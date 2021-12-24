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Определили победителя конкурса «Сила закона». Он ответил на 17 вопросов за 140 секунд

24 декабря 2021 07:30
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Новости Беларуси. Всего за 140 секунд безукоризненно ответить на вопросы связанные с законодательством страны удалось победителю республиканского правового турнира «Сила Закона». Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определили победителя конкурса «Сила закона». Он ответил на 17 вопросов за 140 секунд-1

На днях подвели итоги интеллектуального состязания. Оно впервые проводилось среди старшеклассников и стало хорошим подспорьем для правового самообразования молодежи. Ведь для того, чтобы одержать победу, участникам предстояло ответить на 17 вопросов различного уровня сложности. Связаны они были с государственным устройством и властью, правовыми основами государства, историей права, ответственностью за правонарушения и молодежной политикой. Наибольшее количество правильных ответов оказалось на счету Игоря Панасюка из 37-й гимназии Минска.

Определили победителя конкурса «Сила закона». Он ответил на 17 вопросов за 140 секунд-4

Вячеслав Бекета, заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси:
Этот информационно-образовательный проект вдохновил идеи воспитания гражданственности, патриотизма молодежи, привлек внимание общественности в вопросах правовой культуры, так как она формируется с детства. Говоря о правах, не стоит забывать об ответственности. Молодежь должна знать, что сила закона это самая правильная и надежная защита каждого из нас.

Определили победителя конкурса «Сила закона». Он ответил на 17 вопросов за 140 секунд-7

Сегодня знание закона – необходимость. Организаторы акцентируют на этом особое внимание и подчеркивают важность турнира. Подобные мероприятия помогают растить патриотов.

# Право # общество # Вячеслав Бекета # Игорь Панасюк # Фотофакт

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