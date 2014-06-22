22 июня возложили венки к обелиску Победы в Минске

Новости Беларуси. Тех, кто 73 года назад ценой собственной жизни сдерживал натиск врага, 22 июня на рассвете вспоминали и в Минске. Весьма символично, что подвиг, который навсегда останется в сердцах людей, почтили на площади Победы. Ведь в нее верили даже тогда — в июне 1941. В честь тех, кто не дожил до конца войны этим утром легли венки к Обелиску. Сюда пришли ветераны, офицеры, курсанты и молодежь, которые почтили минутой молчания память павших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Тикунов, начальник управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Этот день важен не только в качестве памяти о тех погибших, но и для нас самих, чтобы мы помнили и наших дедов, отцов, которые оставили жизни ради нас, тех ветеранов, которые живы, находятся среди нас, которые своим примером воспитывают молодежь и показывают, как надо жить, как надо бороться за мир.

Василий Климовских, полковник в отставке:

Надо любить Родину, быть патриотом своей страны, любить свой народ. Делать все такое, чтобы человек вырастал, он знал, что Родину надо любить, в случае чего, ее надо защищать.

Екатерина Герасимович, студентка БНТУ:

Война это, прежде всего, боль, страдание и ненужные потери. Очень сильные эмоции, но в то же время, надо уметь постоять за себя, за свой народ.