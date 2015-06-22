Новости Беларуси. По дороге памяти в трагическое прошлое 22 июня пройдут первые посетители мемориального комплекса «Тростенец». По количеству погибших концлагерь, который находился на этом месте, стоял в одном ряду с Бухенвальдом и Освенцимом. Первый эшелон смерти прибыл сюда осенью 1941 года, и начались массовые расстрелы.

Более 200 тысяч человек погибли в Тростенце во время Великой Отечественной.

Освенцим, Треблинка, Майданек. Тростенец — самый крупный на территории Советского Союза лагерь смерти, четвертый по количеству замученных, сожженных и уничтоженных военнопленных. Спустя семь десятилетий его название на устах у жителей стран постсоветского пространства, а также Польши, Чехословакии и Германии. За четыре года войны в Тростенце навсегда остались свыше двухсот тысяч человек.

После окончания Великой Отечественной войны память жертв тростенецкой «фабрики смерти» увековечили в камне. Несопоставимый с размахом геноцида обелиск со временем дополнился мемориальным знаком на месте массовых расстрелов. 22 июня вечером в Тростенце откроют монумент «Врата памяти». Это первая очередь комплекса, который должен увековечить память узников одного из крупнейших в Европе концлагерей.

Создан мемориал по поручению Президента. В июне 2014 года Александр Лукашенко заложил в основу комплекса памятную капсулу.

По задумке авторов проекта «Врата памяти» скульпторы распахнут в центре площади. Работу над бронзовым монументом Константин Костюченко начал еще 7 лет назад.

Наряду со строительством мемориального комплекса «Тростенец» за последние четыре года в Беларуси появилось более 300 новых памятников и мемориалов.

Спустя 70 лет на территории Беларуси до сих пор находят захоронения времен Великой Отечественной. Только в 2015 году в ходе поисковых операций специалисты перезахоронили полтысячи погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.