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200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ

20 февраля 2018 20:44
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Новости Беларуси. Таким символичным лыжным переходом боевое воздушное братство отметило вековой юбилей Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С нашей стороны витебская 103 гвардейская отдельная воздушно-десантная бригада, с российской – 76 десантно-штурмовая дивизия Пскова. По пути следования – четыре десятка памятников советским солдатам, и ни один из них не осталось без внимания.  

200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ-1

  

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
Самое главное – что в левом строю, что в правом строю уже люди, которые выросли в суверенных государствах.  

200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ-4

  

Алексей Наумец, заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации:  
Если брать великую нашу историю совместную, ее же нельзя разделить. Как можно забыть тех первых героев, которые 100 лет назад первый организованный бой свой под Псковом и Нарвой? Как можно забыть людей, которые защищали Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны?  

200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ-7

  

Символично, что местом встречи выбрано Езерище – граница двух государств. Эту деревню еще называют белорусским Северным полюсом. Кстати, во время совместных учений оба десантных подразделения – Витебска и Пскова – ранее высаживались на настоящем Северном полюсе. И это лишь один из эпизодов сотрудничества войск Беларуси и России.  

# общество # Беларусь-Россия # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Вадим Денисенко # Алексей Наумец

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