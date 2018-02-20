200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ

Новости Беларуси. Таким символичным лыжным переходом боевое воздушное братство отметило вековой юбилей Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С нашей стороны витебская 103 гвардейская отдельная воздушно-десантная бригада, с российской – 76 десантно-штурмовая дивизия Пскова. По пути следования – четыре десятка памятников советским солдатам, и ни один из них не осталось без внимания.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Самое главное – что в левом строю, что в правом строю уже люди, которые выросли в суверенных государствах.

Алексей Наумец, заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации:

Если брать великую нашу историю совместную, ее же нельзя разделить. Как можно забыть тех первых героев, которые 100 лет назад первый организованный бой свой под Псковом и Нарвой? Как можно забыть людей, которые защищали Брестскую крепость в годы Великой Отечественной войны?