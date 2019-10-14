Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов

Новости Беларуси. Короткое лето в середине осени. И теплый понедельник – это только начало, обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю неделю температурный фон будет выше климатической нормы на 5-7 градусов. И при этом без осадков и сильных ветров.