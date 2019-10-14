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Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов

14 октября 2019 20:00
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Новости Беларуси. Короткое лето в середине осени. И теплый понедельник – это только начало, обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов-1

Всю неделю температурный фон будет выше климатической нормы на 5-7 градусов. И при этом без осадков и сильных ветров.

Всю неделю погода в Беларуси будет выше нормы на 5-7 градусов-4

Уже 15 октября по югу страны воздух прогреется до 23 градусов. И даже к выходным, как это часто случается, небо не затянут тучи. Все условия для неспешных прогулок по городу и колоритных осенних фотографий.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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