15 октября – Всемирный день чистых рук: Беларусь присоединилась к его проведению

Новости Беларуси. Чистые руки – залог здоровья. Этот постулат большинство из нас усвоили еще в детстве, когда мама стремилась сделать процедуру мытья рук естественной привычкой как дома, так и вне его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто еще имеет некоторые сомнения о положительном влиянии мытья рук на здоровье, могут убедиться в этом окончательно. 15 октября проводится Всемирный день чистых рук, и наша страна также присоединилась к ежегодной традиции его проведения. Обусловлено это тем, что в последние годы в мире регистрируются вспышки новых форм гриппа, кишечных инфекций, холеры и других заболеваний, а важность личной гигиены выходит на первый план в ряду основных профилактических мер.