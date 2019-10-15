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15 октября – Всемирный день чистых рук: Беларусь присоединилась к его проведению

15 октября 2019 06:35
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Новости Беларуси.  Чистые руки – залог здоровья. Этот постулат большинство из нас усвоили еще в детстве, когда мама стремилась сделать процедуру мытья рук естественной привычкой как дома, так и вне его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 октября – Всемирный день чистых рук: Беларусь присоединилась к его проведению-1

Те, кто еще имеет некоторые сомнения о положительном влиянии мытья рук на здоровье, могут убедиться в этом окончательно. 15 октября проводится Всемирный день чистых рук, и наша страна также присоединилась к ежегодной традиции его проведения. Обусловлено это тем, что в последние годы в мире регистрируются вспышки новых форм гриппа, кишечных инфекций, холеры и других заболеваний, а важность личной гигиены выходит на первый план в ряду основных профилактических мер.

# Здоровье # общество # Фотофакт

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