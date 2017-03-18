18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»

Это представительницы самых разных профессий: от предприимчивых бизнесвумен и руководителей предприятий до ученых, медиков и тружениц села. Всего шесть номинаций.

Традиционно одна из самых трогательных – «За воспитание детей».

Среди ее лауреатов женщины, которые в детских домах семейного типа стали мамами для приемных малышей.

Светлана Дашкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Это действительно моя мечта – чтобы они потом, когда они станут взрослыми и у них будут дети, даже когда у них будут внуки, они все-таки вспомнили обо мне. И сказали, что я – самое главное, что у них в жизни было.

Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината:

Любовь к своей работе, любовь к своей семье, любовь к своей родине. Во всем, что мы делаем, самое главное – это любовь. А женщина в этом отношении – основополагатель, скажем так.