18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»
Новости Беларуси. «Женщин года» Беларуси чествовали 18 марта в Минске. Лауреаты премии – самые талантливые и успешные леди со всех уголков страны.
Из нескольких сотен претенденток выбраны 44 победительницы.
Это представительницы самых разных профессий: от предприимчивых бизнесвумен и руководителей предприятий до ученых, медиков и тружениц села. Всего шесть номинаций.
Традиционно одна из самых трогательных – «За воспитание детей».
Среди ее лауреатов женщины, которые в детских домах семейного типа стали мамами для приемных малышей.
Светлана Дашкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Это действительно моя мечта – чтобы они потом, когда они станут взрослыми и у них будут дети, даже когда у них будут внуки, они все-таки вспомнили обо мне. И сказали, что я – самое главное, что у них в жизни было.
Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината:
Любовь к своей работе, любовь к своей семье, любовь к своей родине. Во всем, что мы делаем, самое главное – это любовь. А женщина в этом отношении – основополагатель, скажем так.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусского союза женщин:
Мы сейчас очень внимательно сморим за тем, чтобы в каждой организации, на каждом предприятии, на уровне страны тоже обязательно вкладывали инвестиции в развитие женского потенциала, в рост их профессионализма.
Чтобы обязательно отправляли на семинары, профессиональным обучением занимались, потому что это очень нужно.
И, конечно же, для каждой женщины все равно самое основное – это семья. Задача государства – создать максимальные условия для того, чтобы можно было совмещать семейные и профессиональные обязанности.
В Год науки добавилась еще одна номинация – «Женщина в науке».
А в 2018 году планируют отметить и женщин в погонах. Республиканская премия «Женщина года» проходит уже в 9 раз. Ее лауреаты доказывают: реализоваться женщина сегодня может в самых разных областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.