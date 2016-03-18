Игорь Горбачев, заместитель главного инженера ОАО «БелВТИ»: отдельный сбор отходов и правильная переработка может спасти экологию!

Сегодня очень актуальны разговоры об отдельном сборе отходов. Правильная переработка может не только принести прибыль, но и спасти экологию.

Разговор на данную тему продолжим со специалистом. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Игорь Горбачев, заместитель главного инженера ОАО «БелВТИ».

Игорь Горбачев, заместитель главного инженера ОАО «БелВТИ»:

Данная аббревиатура, БелВТИ, обязана историей предприятия, которое когда-то создавалось для обслуживания больших ЭВМ-комплесов. В связи с уходом этих компьютеров и невостребованностью данной услуги, мы перепрофилировались и основная наша деятельность: сбор и переработка электрического электронного оборудования.

В прошлом году у Вас началась кампания по раздельному сбору мусора: и батарейки и ртутьсодержащие лампы. Белорусы активно подключились к этой компании?

Игорь Горбачев, заместитель главного инженера ОАО «БелВТИ»:

Если к сбору батареек население привыкло, поскольку эта деятельность активно пропагандировалась в СМИ, то к лампам мы ещё не совсем приручили население. Контейнеры начали устанавливать только с прошлого года. Сейчас можно выбросить батарейку либо ртутьсодержащую лампу в любом крупном торговом объекте.

Список товаров, который утилизировать нужно отдельно.

Игорь Горбачев, заместитель главного инженера ОАО «БелВТИ»:

Все те приборы, которые имеют источник питания: либо включаются в розетку, либо автономные. К ним относятся медицинские приборы, детские электронные игрушки. Те приборы, которыми мы пользуемся ежедневно: электрочайники, тостеры, электробритвы и прочее. Это группа товаров, которая должна грамотно и правильно утилизироваться. Собираться и перерабатываться на специализированном предприятии.